Укргидрометцентр предупреждает о повышении уровней воды на реках
Местами вода может подняться на 1,5 м.
В течение ближайших дней на реках Украины ожидается повышение уровней воды.
Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.
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Так, 12-13 июня на реках закарпатской области ожидается повышение уровней воды на 0,3-1,0 м, в нижнем течении р .Боржава – 1,0-1,5 м (в пределах русел рек); на малых водотоках возможны быстротекущие повышения уровней воды на 0,5-1,5 м. В местах прохождения сильных ливней возможно формирование значительного местного и склонного стока и образование локальных селевых потоков, что может иметь опасные последствия.
Также 12-13 июня на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.) ожидается подъем уровней воды на 0,5-1,5 м над уровнями на 08:00 11 июня. А 12 июня в карпатском регионе в местах прохождения сильных ливней возможно формирование значительного местного и склонного стока и образования локальных селевых потоков.
Напомним, 12 июня во многих регионах Украины сохранится пожарная опасность чрезвычайного уровня.
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