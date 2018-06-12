В Иране 18 человек получили травмы из-за сильного ветра

12:50, 12 июня 2018
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Скорость ветра превышала 80 км/ч.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Вечером 11 июня 18 человек получили травмы в результате сильного ветра в южном и восточном районах иранской столицы Тегеран.

Жертвами наводнений на Кубе стали семь человек

Упавшие электрические столбы и деревья привели к травмам, передает Xinhua со ссылкой на аварийно-спасательный центр Тегерана.

Отмечается, что непогода сопровождалась молниями, от которых загорелись пшеничные поля в районе Варамин на юге столицы. Электроснабжение в некоторых районах столицы было отключено на короткое время, скорость ветра достигла 83 км/час.

Напомним, в результате наводнений, вызванных сильными дождями, в Гуанси-Чжуанском автономном районе Китая пострадали более 20 тысяч человек.

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