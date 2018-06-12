Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине
Пожарная опасность сохраняется на юге и востоке страны.
Сегодня, 12 июня, во многих регионах Украины сохраняется пожарная опасность чрезвычайного уровня.
Сегодня в Украине пройдут дожди с грозами, на западе жара до +31° (карта)
Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.
"12 июня в южных, восточных и большинстве центральных областей чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.
Напомним, 12 июня почти по всей Украине ожидается ухудшение погодных условий, объявлено штормовое предупреждение.
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