Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине

11:50, 12 июня 2018
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Пожарная опасность сохраняется на юге и востоке страны.

В Украине сохраняется пожарная опасность / galinfo.com.ua
В Украине сохраняется пожарная опасность / galinfo.com.ua

Сегодня, 12 июня, во многих регионах Украины сохраняется пожарная опасность чрезвычайного уровня.

Сегодня в Украине пройдут дожди с грозами, на западе жара до +31° (карта)

Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"12 июня в южных, восточных и большинстве центральных областей чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.

Напомним, 12 июня почти по всей Украине ожидается ухудшение погодных условий, объявлено штормовое предупреждение.

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