В Индии 69 человек стали жертвами проливных дождей
Более 1200 зданий были частично или полностью разрушены.
В Индии жертвами проливных дождей стали не менее 69 человек.
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Так, в штате Керала стихия унесла 16 жизней, передает Синьхуа со ссылкой на власти страны.
Также более 1200 зданий были частично или полностью разрушены. Вечером 8 июня 26 человек погибли в северном индийском штате Уттар-Прадеш в результате проливных дождей, а в штате Бихар 27 человек погибли в результате непогоды.
Напомним, жертвами схода оползня, вызванного тайфуном, в китайской провинции Гуандун стали пять человек.
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