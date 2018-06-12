В Индии 69 человек стали жертвами проливных дождей

Более 1200 зданий были частично или полностью разрушены.

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В Индии жертвами проливных дождей стали не менее 69 человек.

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Так, в штате Керала стихия унесла 16 жизней, передает Синьхуа со ссылкой на власти страны.

Также более 1200 зданий были частично или полностью разрушены. Вечером 8 июня 26 человек погибли в северном индийском штате Уттар-Прадеш в результате проливных дождей, а в штате Бихар 27 человек погибли в результате непогоды.

Напомним, жертвами схода оползня, вызванного тайфуном, в китайской провинции Гуандун стали пять человек.