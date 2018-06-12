Дождей не будет только не юге и востоке.

В Украине объявили штормовое предупреждение / фото УНИАН

Сегодня, 12 июня, почти по всей Украине ожидается ухудшение погодных условий, объявлено штормовое предупреждение.

Читайте также В Киеве сегодня без осадков, температура до +27°

Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"12 июня днем в Украине, кроме южной части, Днепропетровщины, Донетчины и Луганщины, грозы, на Закарпатье и Прикарпатье сильные дожди, местами град и порывы ветра 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

Напомним, во вторник, 12 июня, в Украине будет тепло, местами пройдут дожди с грозами.