В Киеве сегодня без осадков, температура до +27°
Вечером в столице до +23°.
Согласно данным Погода УНИАН, 12 июня в столице без осадков, температура до +27°.
Синоптики предупреждают о повышении уровней воды на реках Украины
По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +27°, вечером - до +23°. Ветер переменный, до 5,5 м/сек.
Солнце в столице взошло в 04:46, а зайдет в 21:08.
Как сообщал УНИАН, во вторник, 12 июня, в Украине будет тепло, местами пройдут дожди с грозами.
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Погода в Украине
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Винница+27°... +17°
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Днепр+28°... +16°
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Донецк+26°... +11°
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Житомир+29°... +17°
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Запорожье+28°... +16°
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Ивано-Франковск+29°... +15°
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Киев+27°... +18°
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Кировоград+29°... +17°
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Луганск+26°... +13°
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Луцк+27°... +14°
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Львов+27°... +13°
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Николаев+29°... +18°
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Одесса+30°... +18°
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Полтава+26°... +16°
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Ровно+26°... +14°
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Симферополь+28°... +12°
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Сумы+25°... +16°
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Тернополь+27°... +15°
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Харьков+25°... +16°
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Херсон+29°... +16°
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Хмельницкий+30°... +17°
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Черкассы+29°... +16°
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Чернигов+26°... +15°
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Черновцы+30°... +18°
Виргиния, США
+ 14 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг
Ощущается как: +14 °
Влажность: 76 %
Давление: 758 мм
Ветер: 4.4 м/с
Вероятность осадков: 2 %
Восход: 05:43
Закат 20:35
Видимость: 16 км
Фаза луны:
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