В Киеве сегодня без осадков, температура до +27°

08:30, 12 июня 2018
24
0

Вечером в столице до +23°.

В Киеве сегодня без осадков / фото УНИАН
В Киеве сегодня без осадков / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 12 июня в столице без осадков, температура до +27°.

Синоптики предупреждают о повышении уровней воды на реках Украины

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +27°, вечером - до +23°. Ветер переменный, до 5,5 м/сек.

Солнце в столице взошло в 04:46, а зайдет в 21:08.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 12 июня, в Украине будет тепло, местами пройдут дожди с грозами.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
В Киеве сегодня без осадков, температура до +27° В Киеве сегодня без осадков, температура до +27°
В Украине завтра пройдут дожди с грозами, на западе ожидается жара до +31° (видеопрогноз) В Украине завтра пройдут дожди с грозами, на западе ожидается жара до +31° (видеопрогноз)
В Ямполе пронесся мощный смерч (видео) В Ямполе пронесся мощный смерч (видео)
Синоптики предупреждают о повышении уровней воды на реках Украины Синоптики предупреждают о повышении уровней воды на реках Украины
Погода на неделю: в Украине пройдут дожди с грозами, во многие области вернется жара (карта) Погода на неделю: в Украине пройдут дожди с грозами, во многие области вернется жара (карта)
Пять человек стали жертвами тайфуна в Китае Пять человек стали жертвами тайфуна в Китае
Синоптик предупредила о приближении циклона: дожди и грозы охватят несколько регионов страны Синоптик предупредила о приближении циклона: дожди и грозы охватят несколько регионов страны

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 14 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг
76 %
758 мм
4.4 м/с
2 %
Лента новостей