Сегодня в Украине пройдут дожди с грозами, на западе жара до +31° (карта)

08:10, 12 июня 2018
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По всей стране будет жарко.

В Украине сегодня ожидаются грозы / фото УНИАН
В Украине сегодня ожидаются грозы / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 12 июня, в Украине будет тепло, местами пройдут дожди с грозами.

На востоке практически без осадков, температура до +26°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +30°.

На западе Украины пройдут дожди с грозами. Температура до +31°.

В северных местами ожидаются грозы. Температура до +27°. В центре практически без осадков, температура до +29°.

Прогноз на 12 июня / УНИАН
Прогноз на 12 июня / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 12 июня - день Исакия Змеевика. По народным поверьям, в этот день змеи "ходят по лесам-станицам" и убивать их очень опасно.

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