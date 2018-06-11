В Киеве завтра без осадков, днем температура до +27°
Завтра в столице усилится ветер.
Согласно данным Погода УНИАН, 12 июня в столице без осадков, температура до +27°.
Погода на неделю: в Украине пройдут дожди с грозами, во многие области вернется жара (карта)
По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +27°, вечером - до +23°. Ветер переменный, до 5,5 м/сек.
Солнце в столице взойдет в 04:46, а зайдет в 21:08.
Как сообщал УНИАН, во вторник, 12 июня, в Украине будет тепло, местами пройдут дожди с грозами.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Читайте также
Погода в Украине
-
Винница+27°... +17°
-
Днепр+25°... +13°
-
Донецк+24°... +10°
-
Житомир+28°... +17°
-
Запорожье+25°... +13°
-
Ивано-Франковск+29°... +15°
-
Киев+27°... +17°
-
Кировоград+27°... +16°
-
Луганск+23°... +9°
-
Луцк+27°... +17°
-
Львов+27°... +16°
-
Николаев+29°... +17°
-
Одесса+28°... +18°
-
Полтава+24°... +14°
-
Ровно+28°... +17°
-
Симферополь+27°... +12°
-
Сумы+23°... +12°
-
Тернополь+26°... +16°
-
Харьков+24°... +12°
-
Херсон+29°... +16°
-
Хмельницкий+25°... +16°
-
Черкассы+25°... +16°
-
Чернигов+26°... +15°
-
Черновцы+29°... +18°
Виргиния, США
+ 18 °
Пасмурно, сплошная облачность
Погода Стерлинг
Ощущается как: +18 °
Влажность: 81 %
Давление: 751 мм
Ветер: 3.9 м/с
Вероятность осадков: 96 %
Восход: 05:43
Закат 20:35
Видимость: 14 км
Фаза луны:
Лента новостей