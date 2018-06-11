В Киеве завтра без осадков, днем температура до +27°

Завтра в столице усилится ветер.

В Киеве завтра без осадков / lifekiev.com

Согласно данным Погода УНИАН, 12 июня в столице без осадков, температура до +27°.

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По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +27°, вечером - до +23°. Ветер переменный, до 5,5 м/сек.

Солнце в столице взойдет в 04:46, а зайдет в 21:08.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 12 июня, в Украине будет тепло, местами пройдут дожди с грозами.

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