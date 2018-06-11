В Украине завтра пройдут дожди с грозами, на западе ожидается жара до +31° (видеопрогноз)
По всей стране будет жарко.
Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 12 июня, в Украине будет тепло, местами пройдут дожди с грозами.
Погода на неделю: в Украине пройдут дожди с грозами, во многие области вернется жара (карта)
На востоке практически без осадков, температура до +26°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +30°.
На западе Украины пройдут дожди с грозами. Температура до +31°.
В северных местами ожидаются грозы. Температура до +27°. В центре практически без осадков, температура до +29°.
Согласно народному прогнозу, 12 июня - день Исакия Змеевика. По народным поверьям, в этот день змеи "ходят по лесам-станицам" и убивать их очень опасно.
Прогноз погоды в Украине на вторник, 12 июня
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Погода в Украине
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Винница+27°... +17°
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Днепр+25°... +13°
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Донецк+24°... +10°
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Житомир+28°... +17°
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Запорожье+25°... +13°
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Ивано-Франковск+29°... +15°
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Киев+27°... +17°
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Кировоград+27°... +16°
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Луганск+23°... +9°
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Луцк+27°... +17°
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Львов+27°... +16°
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Николаев+29°... +17°
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Одесса+28°... +18°
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Полтава+24°... +14°
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Ровно+28°... +17°
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Симферополь+27°... +12°
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Сумы+23°... +12°
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Тернополь+26°... +16°
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Харьков+24°... +12°
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Херсон+29°... +16°
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Хмельницкий+25°... +16°
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Черкассы+25°... +16°
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Чернигов+26°... +15°
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Черновцы+29°... +18°
Виргиния, США
+ 18 °
Пасмурно, сплошная облачность
Погода Стерлинг
Ощущается как: +18 °
Влажность: 81 %
Давление: 751 мм
Ветер: 3.9 м/с
Вероятность осадков: 96 %
Восход: 05:43
Закат 20:35
Видимость: 14 км
Фаза луны:
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