В Ямполе пронесся мощный смерч (видео)

Ветер сорвал шифер с одного из гаражей.

В Ямполе заметили смерч / facebook.com Александр Кизя

В Ямполе Сумской области 10 июня пронесся мощный смерч.

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Видеозаписью природного явления в Facebook поделился пользователь Александр Кизя.

На видео видно, как смерч постепенно усиливается на территории гаражного кооператива. Ветер был настолько сильный, что сорвал шифер с одного из гаражей.

Напомним, в четверг, 7 июня, в центре Запорожья заметили смерч.