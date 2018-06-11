Синоптики предупреждают о повышении уровней воды на реках Украины

15:17, 11 июня 2018
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В Карпатах пройдут сильные дожди.

На реках ожидаются подъемы уровней воды / украинская Wikipedia
На реках ожидаются подъемы уровней воды / украинская Wikipedia

В течение 12-13 июня на реках Украины ожидается повышение уровней воды.

В Украине сегодня местами пройдут дожди, температура до +27° (карта)

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Так, 12-13 июня на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.) ожидается подъем уровней воды на 0,5 - 1,5 м над уровнями на 08:00 11 июня.

Также 12 июня в карпатском регионе в местах прохождения сильных ливней возможно формирование значительного местного и склонного стока и образование локальных селевых потоков, что может иметь опасные последствия.

Напомним, на этой неделе в Украине местами ожидаются дожди с грозами.

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