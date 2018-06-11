В Украине сохраняется пожарная опасность
Пожарная опасность достигает наивысшего уровня.
Сегодня, 11 июня, почти по всей Украине сохранится пожарная опасность самого высокого уровня.
На западе Украины объявили штормовое предупреждение
Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.
"11 июня в Украине, кроме большинства районов Закарпатья, будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.
Напомним, на этой неделе в Украине местами ожидаются дожди с грозами.
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