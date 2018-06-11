Пожарная опасность достигает наивысшего уровня.

В Украине сохраняется пожарная опасность / galinfo.com.ua

Сегодня, 11 июня, почти по всей Украине сохранится пожарная опасность самого высокого уровня.

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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"11 июня в Украине, кроме большинства районов Закарпатья, будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.

Напомним, на этой неделе в Украине местами ожидаются дожди с грозами.