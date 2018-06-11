Погода на неделю: в Украине пройдут дожди с грозами, во многие области вернется жара (карта)

В пятницу на юге жара до +33°.

Ближайшая неделя в Украине будет дождливой / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, на этой неделе в Украине местами ожидаются дожди с грозами.

В понедельник в Украине без осадков. На западе до +29°, в остальных регионах до +23°...+27°.

Прогноз на 11 июня / УНИАН

Во вторник, 12 июня, в Украине местами пройдут дожди с грозами. На западе до +30°.

Прогноз на 12 июня / УНИАН

В среду, 13 июня, также ожидаются осадки. Теплее всего будет на юге и востоке - до +31°. В остальных регионах до +28°.

Прогноз на 13 июня / УНИАН

В четверг пройдут дожди. Ночью по стране +13°…+18°, днем на востоке до +32°.

Прогноз на 14 июня / УНИАН

В пятницу местами пройдут дожди с грозами. На юге до +33°, в остальных регионах до +29°.

Прогноз на 15 июня / УНИАН

16 и 17 июня в Украине практически без осадков. В субботу ночью прохладнее всего будет на севере - до +12°, на остальной территории +13°…+18°. Днем температура по стране +23°...+32°. В воскресенье ночью на востоке до +12°, днем в Украине от +23° до +30°.

Прогноз на 16 июня / УНИАН

Прогноз на 17 июня / УНИАН

Народный прогноз

11 июня — Феодосии Колосницы. В это время начинает колоситься хлеб, поэтому день и назван "колосница". 12 июня - день Исакия Змеевика. По народным поверьям, в этот день змеи "ходят по лесам-станицам" и убивать их очень опасно.

Читайте также На западе Украины объявили штормовое предупреждение

13 июня — Еремея. Ночь теплая — жди хорошего урожая овощей. Утром 13 июня туман — к грибному лету. Дождь идет 13 июня — урожай, по приметам, будет небогатым.

14 июня — Устина и Харитона. Если пойдет дождь, то до конца месяца, а когда солнечно, то на хороший налив колосьев. 15 июня — Никифора. Ветер 15 июня дует с запада — в ближайшее время будет похолодание.

16 июня — Луки. Присматривались, откуда дует ветер: с юга — яровым хороший рост, с северо-запада — к ненастью, мокрому лету, с востока — на болезни. Дождь весь день — будет много грибов. 17 июня — Митрофана. Если ветер дует с севера — будет плохая погода.

Подробнее о погоде в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.