Погода на неделю: в Украине пройдут дожди с грозами, во многие области вернется жара (карта)
В пятницу на юге жара до +33°.
Согласно данным Погода УНИАН, на этой неделе в Украине местами ожидаются дожди с грозами.
В понедельник в Украине без осадков. На западе до +29°, в остальных регионах до +23°...+27°.
Во вторник, 12 июня, в Украине местами пройдут дожди с грозами. На западе до +30°.
В среду, 13 июня, также ожидаются осадки. Теплее всего будет на юге и востоке - до +31°. В остальных регионах до +28°.
В четверг пройдут дожди. Ночью по стране +13°…+18°, днем на востоке до +32°.
В пятницу местами пройдут дожди с грозами. На юге до +33°, в остальных регионах до +29°.
16 и 17 июня в Украине практически без осадков. В субботу ночью прохладнее всего будет на севере - до +12°, на остальной территории +13°…+18°. Днем температура по стране +23°...+32°. В воскресенье ночью на востоке до +12°, днем в Украине от +23° до +30°.
Народный прогноз
11 июня — Феодосии Колосницы. В это время начинает колоситься хлеб, поэтому день и назван "колосница". 12 июня - день Исакия Змеевика. По народным поверьям, в этот день змеи "ходят по лесам-станицам" и убивать их очень опасно.
На западе Украины объявили штормовое предупреждение
13 июня — Еремея. Ночь теплая — жди хорошего урожая овощей. Утром 13 июня туман — к грибному лету. Дождь идет 13 июня — урожай, по приметам, будет небогатым.
14 июня — Устина и Харитона. Если пойдет дождь, то до конца месяца, а когда солнечно, то на хороший налив колосьев. 15 июня — Никифора. Ветер 15 июня дует с запада — в ближайшее время будет похолодание.
16 июня — Луки. Присматривались, откуда дует ветер: с юга — яровым хороший рост, с северо-запада — к ненастью, мокрому лету, с востока — на болезни. Дождь весь день — будет много грибов. 17 июня — Митрофана. Если ветер дует с севера — будет плохая погода.
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Погода в Украине
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Винница+27°... +17°
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Днепр+25°... +13°
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Донецк+24°... +10°
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Житомир+28°... +17°
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Запорожье+26°... +13°
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Ивано-Франковск+29°... +15°
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Киев+27°... +17°
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Кировоград+27°... +16°
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Луганск+23°... +9°
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Луцк+27°... +17°
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Львов+27°... +16°
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Николаев+29°... +17°
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Одесса+28°... +18°
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Полтава+24°... +14°
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Ровно+29°... +17°
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Симферополь+27°... +12°
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Сумы+23°... +12°
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Тернополь+26°... +16°
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Харьков+23°... +12°
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Херсон+29°... +16°
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Хмельницкий+25°... +16°
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Черкассы+25°... +16°
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Чернигов+26°... +15°
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Черновцы+29°... +18°