Пять человек стали жертвами тайфуна в Китае

10:45, 11 июня 2018
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Еще один человек числится пропавшим без вести.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Жертвами тайфуна "Эвиниар" на юге Китая стали пять человек, один числится пропавшими без вести.

Один человек погиб в результате наводнения во Франции

Из-за сильных ливней 72,6 тыс. людей были эвакуированы из зон бедствия, передает Синьхуа со ссылкой на местные власти.

В аэропорту г. Гуанчжоу Байюнь из-за непогоды было отменено 144 рейса. В центральных и южных районах уезда Синьсин города Юньфу проливные дожди привели к обрушению зданий и сходу оползня, в результате погибли пять человек.

Напомним, в результате наводнений и оползней, вызванных сильными дождями, во Вьетнаме погиб один человек.

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