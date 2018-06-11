Пять человек стали жертвами тайфуна в Китае
Еще один человек числится пропавшим без вести.
Жертвами тайфуна "Эвиниар" на юге Китая стали пять человек, один числится пропавшими без вести.
Один человек погиб в результате наводнения во Франции
Из-за сильных ливней 72,6 тыс. людей были эвакуированы из зон бедствия, передает Синьхуа со ссылкой на местные власти.
В аэропорту г. Гуанчжоу Байюнь из-за непогоды было отменено 144 рейса. В центральных и южных районах уезда Синьсин города Юньфу проливные дожди привели к обрушению зданий и сходу оползня, в результате погибли пять человек.
Напомним, в результате наводнений и оползней, вызванных сильными дождями, во Вьетнаме погиб один человек.
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