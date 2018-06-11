На западе Украины объявили штормовое предупреждение

Порывы ветра будут достигать 15-20 м/сек.

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Сегодня, 11 июня, в западных областях Украины ожидается ухудшение погодных условий, объявлено штормовое предупреждение.

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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"11 июня на Закарпатье и Прикарпатье сильные дожди, грозы, местами шквалы 15-20 м/сек", - говорится в сообщении.

Напомним, в понедельник, 11 июня, в Украине местами пройдут дожди, температура до +27°.