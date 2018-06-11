На западе Украины объявили штормовое предупреждение

09:41, 11 июня 2018
331
0

Порывы ветра будут достигать 15-20 м/сек.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Сегодня, 11 июня, в западных областях Украины ожидается ухудшение погодных условий, объявлено штормовое предупреждение.

Сегодня в Киеве без осадков, днем до +26°

Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"11 июня на Закарпатье и Прикарпатье сильные дожди, грозы, местами шквалы 15-20 м/сек", - говорится в сообщении.

Напомним, в понедельник, 11 июня, в Украине местами пройдут дожди, температура до +27°.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
На западе Украины объявили штормовое предупреждение На западе Украины объявили штормовое предупреждение
Сегодня в Киеве без осадков, днем до +26° Сегодня в Киеве без осадков, днем до +26°
В Украине сегодня местами пройдут дожди, температура до +27° (карта) В Украине сегодня местами пройдут дожди, температура до +27° (карта)
Прогноз погоды: 11 июня Украину накроет циклон с грозовыми дождями (карта) Прогноз погоды: 11 июня Украину накроет циклон с грозовыми дождями (карта)
В центре Запорожья заметили смерч (видео) В центре Запорожья заметили смерч (видео)
Извержение вулкана Фуэго: в Гватемале продолжаются спасательные работы Извержение вулкана Фуэго: в Гватемале продолжаются спасательные работы
Укргидрометцентр предупреждает о повышении уровней воды на водоемах Закарпатья Укргидрометцентр предупреждает о повышении уровней воды на водоемах Закарпатья

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 15 °
Пасмурно, сплошная облачность
Погода Стерлинг
82 %
753 мм
3.9 м/с
96 %
Лента новостей