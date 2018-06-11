Сегодня в Киеве без осадков, днем до +26°
Вечером в столице до +22°.
Согласно данным Погода УНИАН, 11 июня в столице без осадков, температура до +26°.
В Украине сегодня местами пройдут дожди, температура до +27° (карта)
По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +26°, вечером - до +22°. Ветер южный и юго-восточный, до 2,9 м/сек.
Солнце в столице взошло в 04:47, а зайдет в 21:06.
Как сообщал УНИАН, в понедельник, 11 июня, в Украине местами пройдут дожди, температура до +27°.
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Погода в Украине
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Винница+27°... +17°
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Днепр+25°... +13°
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Донецк+24°... +10°
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Житомир+28°... +17°
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Запорожье+26°... +13°
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Ивано-Франковск+29°... +15°
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Киев+27°... +17°
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Кировоград+27°... +16°
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Луганск+23°... +9°
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Луцк+27°... +17°
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Львов+27°... +16°
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Николаев+29°... +17°
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Одесса+28°... +18°
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Полтава+24°... +14°
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Ровно+29°... +17°
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Симферополь+27°... +12°
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Сумы+23°... +12°
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Тернополь+26°... +16°
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Харьков+23°... +12°
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Херсон+29°... +16°
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Хмельницкий+25°... +16°
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Черкассы+25°... +16°
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Чернигов+26°... +15°
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Черновцы+29°... +18°
Виргиния, США
+ 15 °
Пасмурно, сплошная облачность
Погода Стерлинг
Ощущается как: +15 °
Влажность: 82 %
Давление: 753 мм
Ветер: 3.9 м/с
Вероятность осадков: 96 %
Восход: 05:43
Закат 20:35
Видимость: 16 км
Фаза луны:
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