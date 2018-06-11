Сегодня в Киеве без осадков, днем до +26°

Вечером в столице до +22°.

В Киеве сегодня без осадков / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 11 июня в столице без осадков, температура до +26°.

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По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +26°, вечером - до +22°. Ветер южный и юго-восточный, до 2,9 м/сек.

Солнце в столице взошло в 04:47, а зайдет в 21:06.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 11 июня, в Украине местами пройдут дожди, температура до +27°.

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