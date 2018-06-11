В Украине сегодня местами пройдут дожди, температура до +27° (карта)

По всей Украине будет тепло.

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Согласно данным Погода УНИАН, в понедельник, 11 июня, в Украине местами пройдут дожди, температура до +27°.

На востоке без осадков, температура до +24°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +27°.

На западе Украины пройдут дожди. Температура до +27°.

В северных областях без осадков. Температура до +25°. В центре местами облачно с прояснениями, температура до +25°.

Прогноз на 11 июня / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 11 июня — Феодосии Колосницы. В это время начинает колоситься хлеб, поэтому день и назван "колосница".

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