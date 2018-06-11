В Украине сегодня местами пройдут дожди, температура до +27° (карта)
По всей Украине будет тепло.
Согласно данным Погода УНИАН, в понедельник, 11 июня, в Украине местами пройдут дожди, температура до +27°.
На востоке без осадков, температура до +24°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +27°.
На западе Украины пройдут дожди. Температура до +27°.
В северных областях без осадков. Температура до +25°. В центре местами облачно с прояснениями, температура до +25°.
Согласно народному прогнозу, 11 июня — Феодосии Колосницы. В это время начинает колоситься хлеб, поэтому день и назван "колосница".
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Погода в Украине
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Винница+27°... +17°
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Днепр+25°... +13°
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Донецк+24°... +10°
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Житомир+28°... +17°
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Запорожье+26°... +13°
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Ивано-Франковск+29°... +15°
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Киев+27°... +17°
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Кировоград+27°... +16°
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Луганск+23°... +9°
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Луцк+27°... +17°
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Львов+27°... +16°
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Николаев+29°... +17°
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Одесса+28°... +18°
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Полтава+24°... +14°
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Ровно+29°... +17°
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Симферополь+27°... +12°
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Сумы+23°... +12°
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Тернополь+26°... +16°
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Харьков+23°... +12°
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Херсон+29°... +16°
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Хмельницкий+25°... +16°
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Черкассы+25°... +16°
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Чернигов+26°... +15°
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Черновцы+29°... +18°
Виргиния, США
+ 15 °
Пасмурно, сплошная облачность
Погода Стерлинг
Ощущается как: +15 °
Влажность: 82 %
Давление: 753 мм
Ветер: 3.9 м/с
Вероятность осадков: 96 %
Восход: 05:43
Закат 20:35
Видимость: 16 км
Фаза луны:
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