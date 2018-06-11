Синоптик предупредила о приближении циклона: дожди и грозы охватят несколько регионов страны

01:59, 11 июня 2018
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Синоптик Наталья Диденко отметила, что Украину в ближайшие дни будет пересекать атмосферный фронт циклона, который будет передвигаться значительно севернее, за пределами страны.

В некоторых регионах ожидаются дожди и грозы / фото УНИАН
В некоторых регионах ожидаются дожди и грозы / фото УНИАН

Вечером 11 июня и утром и днем 12 июня дожди и грозы охватят Запад, Север и Центр Украины.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает синоптик Наталья Диденко.

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«Антициклон Зорро пока что для Украины - главный защитник от дождей, гроз и всяких шквалов с градом. В понедельник сила Зорро ослабнет на Западе Украины, куда подойдет циклон с труднопроизносимым названием Xisca. В западных областях завтра пройдут дожди. В дальнейшем Зорро подвинет на восток атмосферный фронт северного скандинавского циклона. Поэтому уже вечером 11 июня и утром и днем 12 июня дожди и грозы охватят Запад, Север и Центр Украины», – написала синоптик.

По ее данным, Юг и Восток все же "останутся верными романтическому Зорро" – без существенных осадков.

Диденко уточнила, что Украину в ближайшие дни будет пересекать атмосферный фронт циклона, который будет передвигаться значительно севернее, за пределами страны.

«Температура воздуха существенно не изменится, будет колебаться в пределах +24+28 градусов, местами до +30 градусов. Во время ливней температура временно снизится на 3-6 градусов. В Киеве завтра еще побудет Зорро - без осадков и +27 градусов. Во вторник в столице появится атмосферный фронт, вероятны грозовые дожди, температура - без особых изменений», – сообщила синоптик.

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