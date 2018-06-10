Прогноз погоды: 11 июня Украину накроет циклон с грозовыми дождями (карта)
Температура воздуха будет в пределах +24...+28 градусов.
Рабочая неделя в Украине 11 июня начнется с грозовых дождей.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
В понедельник, в страну придет циклон, который и принесет первые грозы. Циклон продвинется вглубь Украины, задев Винницкую и Житомирскую области.
Температура воздуха будет в пределах +24...+28 градусов.
Во вторник, 12 июня, грозовой фронт распространится дальше по стране. Сухая погода будет лишь в восточных регионах, некоторых регионах юга страны и в Крыму. Температура будет также в рамках +24...+28 градусов.
Прогноз погоды на 10 июня: сухо и жарко
В среду, 13 июня, дожди будут лишь в центральных регионах. На остальной территории будет сухо и тепло. Температура ожидается +24...+26 тепла, местами до +27.
В четверг, 14 июня, циклон снова ударит по стране. Дожди пройдут практически по всей стране. Но при этом будет тепло +23...+26 градусов.
Синоптик Наталья Диденко сообщает на своей странице в Facebook о том, что дожди с грозами ожидаются уже со вторника.
Погода в Украине
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Винница+26°... +13°
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Днепр+25°... +12°
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Донецк+25°... +9°
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Житомир+27°... +13°
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Запорожье+26°... +12°
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Ивано-Франковск+28°... +13°
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Киев+24°... +13°
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Кировоград+25°... +11°
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Луганск+22°... +8°
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Луцк+29°... +15°
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Львов+29°... +15°
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Николаев+27°... +14°
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Одесса+28°... +16°
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Полтава+22°... +11°
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Ровно+28°... +14°
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Симферополь+28°... +16°
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Сумы+20°... +8°
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Тернополь+28°... +14°
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Харьков+21°... +10°
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Херсон+27°... +15°
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Хмельницкий+28°... +15°
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Черкассы+24°... +12°
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Чернигов+23°... +10°
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Черновцы+29°... +16°