Прогноз погоды: 11 июня Украину накроет циклон с грозовыми дождями (карта)

11:24, 10 июня 2018
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Температура воздуха будет в пределах +24...+28 градусов.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Рабочая неделя в Украине 11 июня начнется с грозовых дождей.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В понедельник, в страну придет циклон, который и принесет первые грозы. Циклон продвинется вглубь Украины, задев Винницкую и Житомирскую области.

Температура воздуха будет в пределах +24...+28 градусов.

Во вторник, 12 июня, грозовой фронт распространится дальше по стране. Сухая погода будет лишь в восточных регионах, некоторых регионах юга страны и в Крыму. Температура будет также в рамках +24...+28 градусов.

Прогноз погоды на 10 июня: сухо и жарко

В среду, 13 июня, дожди будут лишь в центральных регионах. На остальной территории будет сухо и тепло. Температура ожидается +24...+26 тепла, местами до +27.

В четверг, 14 июня, циклон снова ударит по стране. Дожди пройдут практически по всей стране. Но при этом будет тепло +23...+26 градусов.

Погода в Украине 11 июня / Укргидрометцентр
Погода в Украине 11 июня / Укргидрометцентр

Синоптик Наталья Диденко сообщает на своей странице в Facebook о том, что дожди с грозами ожидаются уже со вторника.

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