В Словении гигантский град с теннисный мяч побил авто и дома (фото)

20:01, 9 июня 2018
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Было уничтожено много автомобилей и крыш, а также нанесен большой ущерб сельскохозяйственным угодьям.

В пятницу, 8 июня, в Словении прошел гигантский град, который нанес значительный ущерб.

Об этом сообщает Vijesti. Метеорологи отметили, что прошедший шторм был нетипичным, который возникает всего несколько раз в год.

Швейцария пострадала от сильного дождя и града

Местные СМИ сообщили, что хуже всего ситуация была на границе с Хорватией. Было уничтожено много автомобилей и крыш, а также нанесен большой ущерб сельскохозяйственным угодьям.

Ранее сообщалось, что Львов накрыло градом с перепелиное яйцо.

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