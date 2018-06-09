В Словении гигантский град с теннисный мяч побил авто и дома (фото)

Было уничтожено много автомобилей и крыш, а также нанесен большой ущерб сельскохозяйственным угодьям.

В пятницу, 8 июня, в Словении прошел гигантский град, который нанес значительный ущерб.

Об этом сообщает Vijesti. Метеорологи отметили, что прошедший шторм был нетипичным, который возникает всего несколько раз в год.

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Местные СМИ сообщили, что хуже всего ситуация была на границе с Хорватией. Было уничтожено много автомобилей и крыш, а также нанесен большой ущерб сельскохозяйственным угодьям.

Ранее сообщалось, что Львов накрыло градом с перепелиное яйцо.