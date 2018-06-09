В Словении гигантский град с теннисный мяч побил авто и дома (фото)
Было уничтожено много автомобилей и крыш, а также нанесен большой ущерб сельскохозяйственным угодьям.
В пятницу, 8 июня, в Словении прошел гигантский град, который нанес значительный ущерб.
Об этом сообщает Vijesti. Метеорологи отметили, что прошедший шторм был нетипичным, который возникает всего несколько раз в год.
Швейцария пострадала от сильного дождя и града
Местные СМИ сообщили, что хуже всего ситуация была на границе с Хорватией. Было уничтожено много автомобилей и крыш, а также нанесен большой ущерб сельскохозяйственным угодьям.
Ранее сообщалось, что Львов накрыло градом с перепелиное яйцо.
Читайте также
Погода в Украине
-
Винница+28°... +13°
-
Днепр+27°... +13°
-
Донецк+27°... +12°
-
Житомир+29°... +13°
-
Запорожье+28°... +15°
-
Ивано-Франковск+28°... +13°
-
Киев+28°... +14°
-
Кировоград+24°... +13°
-
Луганск+27°... +12°
-
Луцк+30°... +15°
-
Львов+28°... +14°
-
Николаев+26°... +15°
-
Одесса+22°... +15°
-
Полтава+26°... +12°
-
Ровно+30°... +13°
-
Симферополь+29°... +15°
-
Сумы+24°... +8°
-
Тернополь+28°... +13°
-
Харьков+26°... +11°
-
Херсон+29°... +16°
-
Хмельницкий+27°... +14°
-
Черкассы+26°... +13°
-
Чернигов+26°... +10°
-
Черновцы+28°... +15°
Виргиния, США
+ 23 °
Практически безоблачно
Погода Стерлинг
Ощущается как: +23 °
Влажность: 88 %
Давление: 757 мм
Ветер: 2.2 м/с
Вероятность осадков: 61 %
Восход: 05:43
Закат 20:34
Видимость: 16 км
Фаза луны:
Лента новостей