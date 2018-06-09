Прогноз погоды на 10 июня: сухо и жарко
Скорость ветра в среднем в Украине будет достигать 5-10 метров в секунду.
Погода в Украине в воскресенье, 10 июня, в большинстве областей Украины обещает быть сухой и даже жаркой.
Об этом сообщает сайт Укргидрометцентра.
Синоптик Наталья Диденко сообщает на своей странице в Facebook о том, что в воскресенье не следует ожидать серьезных погодных изменений. В большинстве областей Украины будет удерживаться сухая и теплая погода. На дождь могут рассчитывать жители южных и западных областей.
"Грозовые дожди пройдут местами в южной части Украины и на Западе. Большинство областей - в сухой погоде. Температура воздуха понизится до +22+26 градусов, на Востоке до +19+23 градусов", – пишет Наталья Диденко
По информации Укргидрометцентра, средняя температура воздуха в воскресенье, 10 июня, возрастет. В западных областях Украины она составит от +26 до +30 градусов, в центральных областях – от +24 до +27 градусов, в северных – от +22 до +36 градусов, в южных – от +27 до +31 градусов и в восточных – от +19 до +24 градусов.
Скорость ветра в среднем в Украине будет достигать 5-10 метров в секунду.
Синоптики предупреждают о пожарной опасности
Прогноз погоды на воскресенье, 10 июня, в городах Украины:
Ужгород – +28...+30
Львов – +28...+30
Ивано-Франковск – +27...+29
Тернополь – +29...+31
Черновцы – +27...+29
Хмельницкий – +27...+29
Луцк – +29...+31
Ровно – +29...+31
Житомир +24...+26
Винница – +24...+26
Одесса – +27...+29
Николаев – +29...+31
Херсон – +29...+31
Симферополь – +29...+31
Кропивницкий – +25...+27
Черкассы – +24...+26
Чернигов – +22...+24
Сумы – +19...+21
Полтава – +22...+24
Днепр – +25...+27
Запорожье – +27...+29
Донецк – +23...+25
Луганск – +22...+24
Харьков – +21...+23
Киев – +24...+26
Погода в Украине
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Винница+28°... +13°
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Днепр+27°... +13°
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Донецк+27°... +12°
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Житомир+29°... +13°
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Запорожье+28°... +15°
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Ивано-Франковск+28°... +13°
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Киев+28°... +14°
-
Кировоград+24°... +13°
-
Луганск+27°... +12°
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Луцк+30°... +15°
-
Львов+28°... +14°
-
Николаев+26°... +15°
-
Одесса+22°... +15°
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Полтава+26°... +12°
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Ровно+30°... +13°
-
Симферополь+29°... +15°
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Сумы+24°... +8°
-
Тернополь+28°... +13°
-
Харьков+26°... +11°
-
Херсон+29°... +16°
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Хмельницкий+27°... +14°
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Черкассы+26°... +13°
-
Чернигов+26°... +10°
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Черновцы+28°... +15°