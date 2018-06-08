Пять человек погибли в Китае в результате схода оползня

16:10, 8 июня 2018
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Свыше тысячи человек были эвакуированы из-за разгула стихии.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Жертвами схода оползня, вызванного тайфуном, в китайской провинции Гуандун стали пять человек.

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С вечера 7 июня до раннего утра 8 июня на уезд Синьсин обрушились проливные дожди, приведшие к разрушению зданий и сходу оползня, передает Синьхуа со ссылкой на местную администрацию.

Отмечается, что по состоянию на 8 июня в уезде Синьсин свыше тысячи человек были эвакуированы из-за разгула стихии.

Напомним, тайфун "Эвиниар" 6 июня обрушился на китайскую островную провинцию Хайнань, принеся с собой сильные дожди.

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