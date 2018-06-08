Пять человек погибли в Китае в результате схода оползня
Свыше тысячи человек были эвакуированы из-за разгула стихии.
Жертвами схода оползня, вызванного тайфуном, в китайской провинции Гуандун стали пять человек.
Вьетнам пострадал от мощного наводнения
С вечера 7 июня до раннего утра 8 июня на уезд Синьсин обрушились проливные дожди, приведшие к разрушению зданий и сходу оползня, передает Синьхуа со ссылкой на местную администрацию.
Отмечается, что по состоянию на 8 июня в уезде Синьсин свыше тысячи человек были эвакуированы из-за разгула стихии.
Напомним, тайфун "Эвиниар" 6 июня обрушился на китайскую островную провинцию Хайнань, принеся с собой сильные дожди.
Читайте также
Погода в Украине
-
Винница+25°... +14°
-
Днепр+25°... +14°
-
Донецк+23°... +8°
-
Житомир+26°... +15°
-
Запорожье+24°... +14°
-
Ивано-Франковск+26°... +13°
-
Киев+27°... +15°
-
Кировоград+27°... +14°
-
Луганск+22°... +9°
-
Луцк+28°... +13°
-
Львов+24°... +14°
-
Николаев+28°... +15°
-
Одесса+24°... +15°
-
Полтава+24°... +15°
-
Ровно+27°... +13°
-
Симферополь+26°... +11°
-
Сумы+23°... +11°
-
Тернополь+27°... +13°
-
Харьков+22°... +13°
-
Херсон+27°... +15°
-
Хмельницкий+26°... +13°
-
Черкассы+27°... +14°
-
Чернигов+26°... +13°
-
Черновцы+28°... +15°
Виргиния, США
+ 20 °
Практически безоблачно
Погода Стерлинг
Ощущается как: +20 °
Влажность: 78 %
Давление: 757 мм
Ветер: 1.5 м/с
Вероятность осадков: 11 %
Восход: 05:43
Закат 20:33
Видимость: 16 км
Фаза луны:
Лента новостей