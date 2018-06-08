В центре Запорожья заметили смерч (видео)

15:25, 8 июня 2018
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Смерч возник неожиданно и сломал дерево.

В четверг, 7 июня, в центре Запорожья заметили смерч.

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Соответствующее видео, снятое автомобилистом, опубликовано в YouTube.

"Небольшой смерч на остановке трамвая "Южэлектромонтаж" 07.06.2018. Непонятно откуда взявшийся и также неожиданно закончившийся смерч враз сломал небольшое дерево", - говорится в подписи к видео.

Как сообщал УНИАН, крымское село Правда Первомайского района страдает от страшной засухи. Причиной тому стало перекрытие Северо-Крымского канала в следствие оккупации Крыма Россией. 

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