В центре Запорожья заметили смерч (видео)
Смерч возник неожиданно и сломал дерево.
Смерч в Запорожье
В четверг, 7 июня, в центре Запорожья заметили смерч.
На пляже украинского курорта обнаружили радиоактивный песок
Соответствующее видео, снятое автомобилистом, опубликовано в YouTube.
"Небольшой смерч на остановке трамвая "Южэлектромонтаж" 07.06.2018. Непонятно откуда взявшийся и также неожиданно закончившийся смерч враз сломал небольшое дерево", - говорится в подписи к видео.
Как сообщал УНИАН, крымское село Правда Первомайского района страдает от страшной засухи. Причиной тому стало перекрытие Северо-Крымского канала в следствие оккупации Крыма Россией.
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