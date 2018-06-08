Извержение вулкана Фуэго: в Гватемале продолжаются спасательные работы

Жертвами извержения вулкана стали более сотни человек.

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По последним данным, в результате извержения вулкана Фуэго в Гватемале погибли более 100 человек, еще 192 считаются пропавшими без вести. Прокуратура Гватемалы открыла расследование в связи с гибелью людей.

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На территории департаментов, которые в наибольшей степени пострадали от удара стихии, еще не завершены поисковые работы, передает Euronews.

"Спасательные работы до сих пор опасны для людей, особенно учитывая огромное количество вулканического пепла и дождь, который может спровоцировать сход селевых потоков. Также очень важно стараться держать ситуацию под контролем и проверять, созданы ли все условия для того, чтобы спасатели могли продолжить поиски пропавших людей", - сообщил представитель агентства по борьбе со стихийными бедствиями Давид де Леон.

Ранее ученые показали, как из космоса выглядит извержение вулкана Фуэго в Гватемале.