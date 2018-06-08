Укргидрометцентр предупреждает о повышении уровней воды на водоемах Закарпатья

14:08, 8 июня 2018
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Местами вода может подняться на метр.

На водоемах Закарпатья ожидаются подъемы уровней воды / украинская Wikipedia
На водоемах Закарпатья ожидаются подъемы уровней воды / украинская Wikipedia

Сегодня, 8 июня, на водоемах Закарпатской области возможно повышение уровней воды.

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Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Так, в связи с ожидаемыми ливнями 8 июня на Закарпатье возможно формирование значительного местного стока, на малых водотоках возможны быстротекущие повышения уровней воды на 0,3-1,0 м, и образование небольших локальных селевых потоков.

Напомним, 8 июня в Украине будет тепло, на западе пройдут дожди с грозами.

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