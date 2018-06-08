Погода на выходные: Украину накроют дожди с грозами

Практически по всей стране будет тепло.

В Украине на выходных пройдут дожди с грозами / фото УНИАН

На выходных в Украине пройдут дожди с грозами, во всех регионах ожидается теплая погода.

Согласно данным Погода УНИАН, в субботу в столице пройдет дождь с грозой, температура воздуха ночью +14°, днем +27°. В воскресенье без осадков, +14°...+27°.

Во Львове завтра пройдет дождь с грозой, ночью +13°, днем +29°. В воскресенье также ожидается гроза, +13°…+29°.

В Луцке в субботу ночью +12°, днем +28°, без осадков. В воскресенье ночью +12°, днем +28°, гроза.

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В Виннице в субботу пройдет дождь с грозой, температура воздуха +13°...+28°. В воскресенье до +28°, также ожидаются осадки.

Одесситам на выходных обещают дожди с грозами. В субботу температура ночью +16°, днем +25°. В воскресенье +16°...+25°.

В Харькове в субботу гроза, температура ночью +11°, днем +25°. В воскресенье +9°...+22°, без осадков.

В Днепре в субботу пройдет дождь с грозой. Температура ночью +13°, днем +27°. В воскресенье также ожидаются осадки, температура воздуха +13°...+28°.

В Симферополе завтра солнечно, +14°...+28°. В воскресенье +14°...+28°, без осадков.

Жителям Мариуполя обещают на субботу переменную облачность, температура ночью +14°, днем +24°. В воскресенье пройдет дождь с грозой, температура до +24°.

В Краматорске в субботу солнечно, температура ночью +10°, днем +25°. В воскресенье температура до +23°, без осадков.

В Северодонецке завтра ожидается ясная погода, температура ночью +10°, днем +24°. В воскресенье +8°...+23°, без осадков.

Погода на курортах

В Буковеле в субботу без осадков, температура до +22°. В воскресенье ливень, ночью +9°, днем +22°.

В Моршине на Львовщине в субботу без осадков, ночью +12°, днем +28°. В воскресенье ожидаются осадки, ночью +14°, днем до +29°.

В Трускавце в субботу без осадков, температура до +27°. В воскресенье температура до +28°, облачно с прояснениями.

В Сваляве завтра без осадков, +28°, в воскресенье небольшая облачность, температура воздуха +14° …+28°.

В Затоке в субботу без осадков, ночью +16°, днем +24°. В воскресенье переменная облачность, температура до +25°.

В Бердянске завтра ясно, температура до +26°, в воскресенье пройдет дождь с грозой, температура воздуха +14° …+24°.

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