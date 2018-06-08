Погода на выходные: Украину накроют дожди с грозами
Практически по всей стране будет тепло.
На выходных в Украине пройдут дожди с грозами, во всех регионах ожидается теплая погода.
Согласно данным Погода УНИАН, в субботу в столице пройдет дождь с грозой, температура воздуха ночью +14°, днем +27°. В воскресенье без осадков, +14°...+27°.
Во Львове завтра пройдет дождь с грозой, ночью +13°, днем +29°. В воскресенье также ожидается гроза, +13°…+29°.
В Луцке в субботу ночью +12°, днем +28°, без осадков. В воскресенье ночью +12°, днем +28°, гроза.
Сегодня в Украине будет тепло, на западе пройдут дожди с грозами
В Виннице в субботу пройдет дождь с грозой, температура воздуха +13°...+28°. В воскресенье до +28°, также ожидаются осадки.
Одесситам на выходных обещают дожди с грозами. В субботу температура ночью +16°, днем +25°. В воскресенье +16°...+25°.
В Харькове в субботу гроза, температура ночью +11°, днем +25°. В воскресенье +9°...+22°, без осадков.
В Днепре в субботу пройдет дождь с грозой. Температура ночью +13°, днем +27°. В воскресенье также ожидаются осадки, температура воздуха +13°...+28°.
В Симферополе завтра солнечно, +14°...+28°. В воскресенье +14°...+28°, без осадков.
Жителям Мариуполя обещают на субботу переменную облачность, температура ночью +14°, днем +24°. В воскресенье пройдет дождь с грозой, температура до +24°.
В Краматорске в субботу солнечно, температура ночью +10°, днем +25°. В воскресенье температура до +23°, без осадков.
В Северодонецке завтра ожидается ясная погода, температура ночью +10°, днем +24°. В воскресенье +8°...+23°, без осадков.
Погода на курортах
В Буковеле в субботу без осадков, температура до +22°. В воскресенье ливень, ночью +9°, днем +22°.
В Моршине на Львовщине в субботу без осадков, ночью +12°, днем +28°. В воскресенье ожидаются осадки, ночью +14°, днем до +29°.
В Трускавце в субботу без осадков, температура до +27°. В воскресенье температура до +28°, облачно с прояснениями.
В Сваляве завтра без осадков, +28°, в воскресенье небольшая облачность, температура воздуха +14° …+28°.
В Затоке в субботу без осадков, ночью +16°, днем +24°. В воскресенье переменная облачность, температура до +25°.
В Бердянске завтра ясно, температура до +26°, в воскресенье пройдет дождь с грозой, температура воздуха +14° …+24°.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Погода в Украине
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Винница+25°... +14°
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Днепр+25°... +14°
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Донецк+23°... +8°
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Житомир+26°... +15°
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Запорожье+24°... +14°
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Ивано-Франковск+26°... +13°
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Киев+27°... +15°
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Кировоград+27°... +14°
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Луганск+22°... +9°
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Луцк+28°... +13°
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Львов+24°... +14°
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Николаев+28°... +15°
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Одесса+24°... +15°
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Полтава+24°... +15°
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Ровно+27°... +13°
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Симферополь+26°... +11°
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Сумы+23°... +11°
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Тернополь+27°... +13°
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Харьков+22°... +13°
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Херсон+27°... +15°
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Хмельницкий+26°... +13°
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Черкассы+27°... +14°
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Чернигов+26°... +13°
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Черновцы+28°... +15°