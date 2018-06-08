Извержение вулкана на Гавайях: лава уничтожила 350 домов

10:41, 8 июня 2018
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Из зоны бедствия эвакуировали больше 10 тысяч человек.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

На Гавайских островах (США) продолжается извержение вулкана Килауэа.

В результате извержения вулкана в Гватемале 200 человек пропали без вести

Сейчас потоки горячей лавы текут к заливу Капохо, известному своими песчаными пляжами. Лава уже разрушила по меньшей мере 350 домов и построек, передает Euronews

С момента начала извержения вулкана Килауэа зону бедствия покинули свыше 10 тысяч человек. Специалисты пока не могут предсказать, когда завершится извержение, поскольку вулкан все еще продолжает проявлять активность.

Напомним, число погибших в результате извержения вулкана Фуэго в Гватемале возросло до 99 человек.

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