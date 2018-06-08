Синоптики предупреждают о пожарной опасности

09:43, 8 июня 2018
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Пожарной опасности нет только на Закарпатье.

В Украине сохраняется пожарная опасность / galinfo.com.ua
В Украине сохраняется пожарная опасность / galinfo.com.ua

В пятницу, 8 июня, почти по всей Украине будет сохраняться пожарная опасность чрезвычайного уровня.

В Киеве сегодня без осадков, температура до +25°

Об этом предупреждает Україніський гидрометцентр.

"8 июня в Украине, кроме Закарпатья, будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.

Напомним, 8 июня в Украине будет тепло, на западе пройдут дожди с грозами.

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