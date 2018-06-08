В Киеве сегодня без осадков, температура до +25°

08:30, 8 июня 2018
12
0

Вечером в столице до +22°.

Сегодня в Киеве без осадков / фото УНИАН
Сегодня в Киеве без осадков / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 8 июня, в столице без осадков, температура до +25°.

Гидрометцентр предупреждает о повышении уровней воды на водоемах Закарпатья

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +25°, вечером - до +22°. Ветер переменный, до 4,9 м/сек.

Солнце в столице взошло в 04:48, а зайдет в 21:05.

Как сообщал УНИАН, 8 июня в Украине будет тепло, на западе пройдут дожди с грозами.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
В центре Запорожья заметили смерч (видео) В центре Запорожья заметили смерч (видео)
Укргидрометцентр предупреждает о повышении уровней воды на водоемах Закарпатья Укргидрометцентр предупреждает о повышении уровней воды на водоемах Закарпатья
Погода на выходные: Украину накроют дожди с грозами Погода на выходные: Украину накроют дожди с грозами
В Киеве сегодня без осадков, температура до +25° В Киеве сегодня без осадков, температура до +25°
Синоптики дали прогноз погоды на все лето в Украине Синоптики дали прогноз погоды на все лето в Украине
В Киеве завтра до +25°, без осадков В Киеве завтра до +25°, без осадков
На Филиппинах произошло мощное землетрясение На Филиппинах произошло мощное землетрясение

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 20 °
Практически безоблачно
Погода Стерлинг
78 %
757 мм
1.5 м/с
11 %
Лента новостей