Сегодня в Украине будет тепло, на западе пройдут дожди с грозами
Местами температура до +28°.
Согласно данным Погода УНИАН, 8 июня в Украине будет тепло, на западе пройдут дожди с грозами.
Гидрометцентр предупреждает о повышении уровней воды на водоемах Закарпатья
На востоке без осадков, температура до +24°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +26°.
На западе Украины пройдут дожди с грозами. Температура до +28°.
В северных областях солнечно. Температура до +24°. В центре без осадков, температура до +25°.
Согласно народному прогнозу, 8 июня — Карпа. Много комаров 8 июня — последняя декада летнего месяца будет теплой, но стоит ожидать осадков. Хороший урожай щавеля 8 июня — лето будет теплым.
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Погода в Украине
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Винница+25°... +14°
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Днепр+25°... +14°
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Донецк+23°... +8°
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Житомир+26°... +15°
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Запорожье+24°... +14°
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Ивано-Франковск+26°... +13°
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Киев+27°... +15°
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Кировоград+27°... +14°
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Луганск+22°... +9°
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Луцк+28°... +13°
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Львов+24°... +14°
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Николаев+28°... +15°
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Одесса+24°... +15°
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Полтава+24°... +15°
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Ровно+27°... +13°
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Симферополь+26°... +11°
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Сумы+23°... +11°
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Тернополь+27°... +13°
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Харьков+22°... +13°
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Херсон+27°... +15°
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Хмельницкий+26°... +13°
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Черкассы+27°... +14°
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Чернигов+26°... +13°
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Черновцы+28°... +15°
Виргиния, США
+ 20 °
Практически безоблачно
Погода Стерлинг
Ощущается как: +20 °
Влажность: 78 %
Давление: 757 мм
Ветер: 1.5 м/с
Вероятность осадков: 11 %
Восход: 05:43
Закат 20:33
Видимость: 16 км
Фаза луны:
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