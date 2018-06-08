Из-за извержения вулкана в Гватемале погибли 109 человек

08:00, 8 июня 2018
93
0

Поиск пострадавших от смертельных извержений был временно приостановлен в четверг из-за опасных условий для спасателей.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

В результате извержения вулкана Фуэго погибли 109 человек, еще около 200 считаются пропавшими без вести.

Об этом сообщает Reuters. Поиск пострадавших от смертельных извержений был временно приостановлен в четверг из-за опасных условий для спасателей.

Извержение вулкана Фуэго в Гватемале показали из космоса (фото)

Ранее сообщалось о гибели 99 человек. Извержение вулкана Фуэго началось 4 июня. Это уже второе извержение Фуэго в текущем году. Первое произошло в начале года.

Вулкан Фуэго находится всего в 40 км от столицы Гватемалы и совсем рядом от популярного среди туристов города Антигуа.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
В центре Запорожья заметили смерч (видео) В центре Запорожья заметили смерч (видео)
Укргидрометцентр предупреждает о повышении уровней воды на водоемах Закарпатья Укргидрометцентр предупреждает о повышении уровней воды на водоемах Закарпатья
Синоптики предупреждают о пожарной опасности Синоптики предупреждают о пожарной опасности
В Киеве сегодня без осадков, температура до +25° В Киеве сегодня без осадков, температура до +25°
Сегодня в Украине будет тепло, на западе пройдут дожди с грозами Сегодня в Украине будет тепло, на западе пройдут дожди с грозами
Из-за извержения вулкана в Гватемале погибли 109 человек Из-за извержения вулкана в Гватемале погибли 109 человек
Синоптики дали прогноз погоды на все лето в Украине Синоптики дали прогноз погоды на все лето в Украине

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 20 °
Практически безоблачно
Погода Стерлинг
78 %
757 мм
1.5 м/с
11 %
Лента новостей