Из-за извержения вулкана в Гватемале погибли 109 человек
Поиск пострадавших от смертельных извержений был временно приостановлен в четверг из-за опасных условий для спасателей.
В результате извержения вулкана Фуэго погибли 109 человек, еще около 200 считаются пропавшими без вести.
Об этом сообщает Reuters. Поиск пострадавших от смертельных извержений был временно приостановлен в четверг из-за опасных условий для спасателей.
Извержение вулкана Фуэго в Гватемале показали из космоса (фото)
Ранее сообщалось о гибели 99 человек. Извержение вулкана Фуэго началось 4 июня. Это уже второе извержение Фуэго в текущем году. Первое произошло в начале года.
Вулкан Фуэго находится всего в 40 км от столицы Гватемалы и совсем рядом от популярного среди туристов города Антигуа.
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