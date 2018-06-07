В Киеве завтра до +25°, без осадков

17:00, 7 июня 2018
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Вечером в столице до +22°.

В Киеве завтра без осадков / фото УНИАН
В Киеве завтра без осадков / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 8 июня, в столице без осадков, температура до +25°.

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По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +25°, вечером - до +22°. Ветер переменный, до 4,9 м/сек.

Солнце в столице взойдет в 04:48, а зайдет в 21:05.

Как сообщал УНИАН, 8 июня в Украине будет тепло, на западе пройдут дожди с грозами.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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