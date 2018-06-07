Завтра в Украине будет тепло, в западных областях пройдут дожди с грозами (видеопрогноз)

16:30, 7 июня 2018
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Местами температура до +28°.

На западе завтра пройдут дожди с грозами / фото УНИАН
На западе завтра пройдут дожди с грозами / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 8 июня в Украине будет тепло, на западе пройдут дожди с грозами.

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На востоке без осадков, температура до +24°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +26°.

На западе Украины пройдут дожди с грозами. Температура до +28°.

В северных областях солнечно. Температура до +24°. В центре без осадков, температура до +25°.

Согласно народному прогнозу, 8 июня — Карпа. Много комаров 8 июня — последняя декада летнего месяца будет теплой, но стоит ожидать осадков. Хороший урожай щавеля 8 июня — лето будет теплым.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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