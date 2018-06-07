Гидрометцентр предупреждает о повышении уровней воды на водоемах Закарпатья

15:27, 7 июня 2018
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На малых водотоках возможно повышение уровней воды на 0,3-1,0 м.

На водоемах Закарпатья ожидается повышение уровней воды / украинская Wikipedia
На водоемах Закарпатья ожидается повышение уровней воды / украинская Wikipedia

В течение 7-8 июня на водоемах Закарпатской области ожидается повышение уровней воды.

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Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Так, в связи с ожидаемыми ливневыми дождями во второй половине 7 и 8 июня на Закарпатье возможно формирование значительного местного стока на малых водотоках возможно быстротекущее повышение уровней воды на 0,3-1,0 м, и образование небольших локальных селевых потоков.

Напомним, в течение 7-8 июня почти по всей Украине ожидается пожарная опасность чрезвычайного уровня.

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