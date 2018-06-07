На Филиппинах произошло мощное землетрясение

14:31, 7 июня 2018
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Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

На Филиппинах произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger
На Филиппинах произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger

В четверг, 7 июня, на Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 4,8.

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Об этом сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр подземных толчков располагался в 12 км на северо-восток от населенного пункта Калбай. Очаг землетрясения залегал на глубине 202,3 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Напомним, 28 мая на северо-востоке Китая произошло землетрясение магнитудой 5,7. Подземные толчки были зафиксированы в районе Нинцзян города Сунъюань провинции Цзилинь.

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