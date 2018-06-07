Из-за тайфуна "Эвиниар" в Китае отменили десятки авиарейсов

12:52, 7 июня 2018
29
0

Информации о пострадавших нет.

На Китай обрушился тайфун / china.org
На Китай обрушился тайфун / china.org

Тайфун "Эвиниар" 6 июня обрушился на китайскую островную провинцию Хайнань, принеся с собой сильные дожди.

Жертвами схода оползня в Индии стали 10 человек

В проливе Цюнчжоу было полностью приостановлено судоходство, также приостановила работу кольцевая железная дорога вокруг острова, передает Xinhua.

Днем 6 июня в Международном аэропорту Хайкоу Мэйлань было отменено 17 рейсов, а в аэропорту Санья Фэнхуан - шесть рейсов.

Из-за разгула стихии около 24 тыс. рыболовных судов вернулись в порты, в безопасные места были перемещены 4168 человек, информации о пострадавших нет.

Напомним, жертвой наводнения во Франции стал один человек.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Из-за тайфуна "Эвиниар" в Китае отменили десятки авиарейсов Из-за тайфуна "Эвиниар" в Китае отменили десятки авиарейсов
Вьетнам пострадал от мощного наводнения Вьетнам пострадал от мощного наводнения
Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине
В Киеве сегодня без осадков, днем температура до +23° В Киеве сегодня без осадков, днем температура до +23°
В Украине сегодня без осадков, местами температура до +27° (карта) В Украине сегодня без осадков, местами температура до +27° (карта)
В Киеве завтра без осадков, температура до +23° В Киеве завтра без осадков, температура до +23°
Завтра в Украине без осадков, на юге температура до +27° (видеопрогноз) Завтра в Украине без осадков, на юге температура до +27° (видеопрогноз)

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 30 °
Небольшая облачность
Погода Стерлинг
75 %
766 мм
1.6 м/с
12 %
Лента новостей