Из-за тайфуна "Эвиниар" в Китае отменили десятки авиарейсов
Информации о пострадавших нет.
Тайфун "Эвиниар" 6 июня обрушился на китайскую островную провинцию Хайнань, принеся с собой сильные дожди.
Жертвами схода оползня в Индии стали 10 человек
В проливе Цюнчжоу было полностью приостановлено судоходство, также приостановила работу кольцевая железная дорога вокруг острова, передает Xinhua.
Днем 6 июня в Международном аэропорту Хайкоу Мэйлань было отменено 17 рейсов, а в аэропорту Санья Фэнхуан - шесть рейсов.
Из-за разгула стихии около 24 тыс. рыболовных судов вернулись в порты, в безопасные места были перемещены 4168 человек, информации о пострадавших нет.
Напомним, жертвой наводнения во Франции стал один человек.
Читайте также
Погода в Украине
-
Винница+25°... +14°
-
Днепр+24°... +14°
-
Донецк+22°... +9°
-
Житомир+25°... +14°
-
Запорожье+25°... +14°
-
Ивано-Франковск+26°... +13°
-
Киев+25°... +16°
-
Кировоград+26°... +14°
-
Луганск+22°... +9°
-
Луцк+27°... +14°
-
Львов+25°... +14°
-
Николаев+26°... +15°
-
Одесса+26°... +15°
-
Полтава+23°... +14°
-
Ровно+27°... +14°
-
Симферополь+27°... +12°
-
Сумы+23°... +12°
-
Тернополь+26°... +13°
-
Харьков+22°... +14°
-
Херсон+26°... +15°
-
Хмельницкий+26°... +13°
-
Черкассы+26°... +14°
-
Чернигов+26°... +12°
-
Черновцы+26°... +16°
Виргиния, США
+ 30 °
Небольшая облачность
Погода Стерлинг
Ощущается как: +30 °
Влажность: 75 %
Давление: 766 мм
Ветер: 1.6 м/с
Вероятность осадков: 12 %
Восход: 05:43
Закат 20:33
Фаза луны:
Лента новостей