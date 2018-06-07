Из-за тайфуна "Эвиниар" в Китае отменили десятки авиарейсов

Информации о пострадавших нет.

На Китай обрушился тайфун / china.org

Тайфун "Эвиниар" 6 июня обрушился на китайскую островную провинцию Хайнань, принеся с собой сильные дожди.

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В проливе Цюнчжоу было полностью приостановлено судоходство, также приостановила работу кольцевая железная дорога вокруг острова, передает Xinhua.

Днем 6 июня в Международном аэропорту Хайкоу Мэйлань было отменено 17 рейсов, а в аэропорту Санья Фэнхуан - шесть рейсов.

Из-за разгула стихии около 24 тыс. рыболовных судов вернулись в порты, в безопасные места были перемещены 4168 человек, информации о пострадавших нет.

Напомним, жертвой наводнения во Франции стал один человек.