Вьетнам пострадал от мощного наводнения
Во Вьетнаме несколько дней шли сильные дожди.
В результате наводнений и оползней, вызванных сильными дождями, во Вьетнаме погиб один человек.
Один человек погиб в результате наводнения во Франции
За последние дни стихия также повредила и разрушила несколько домов, передает Floodlist со ссылкой на управление по борьбе со стихийными бедствиями Вьетнама.
Сильные дожди идут во Вьетнаме со 2 июня, за три дня местами выпало более 200 мм осадков. А в провинции Тхань Хоа в течение 4-5 июня выпало 100 мм дождя.
Один человек погиб, один пострадал в результате схода оползня в провинции Тхань Хоа.
Напомним, четвертый в этом году тайфун обрушился утром 6 июня на провинцию Гуандун на юге Китая.
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