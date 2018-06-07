В результате извержения вулкана в Гватемале погибли 99 человек

10:38, 7 июня 2018
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Опознать удалось только 28 человек.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Число погибших в результате извержения вулкана Фуэго в Гватемале возросло до 99 человек.

В результате извержения вулкана в Гватемале 200 человек пропали без вести

Останки 99 человек были доставлены в морг, но лишь 28 из них удалось опознать, передает Синьхуа со ссылкой на Национальный институт судебной медицины Гватемалы.

В то же вреям глава службы по борьбе со стихийными бедствиями Гватемалы Серхио Сабанас сообщил, что у ведомства есть данные о именах и местах, где люди пропали без вести. Их число уже достигло 192.

Ранее сообщалось о 75 погибших.

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