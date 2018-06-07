Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине

09:40, 7 июня 2018
9
0

Пожарная опасность достигает чрезвычайного уровня.

В Украине сохраняется пожарная опасность / Фото ternopil.mns.gov.ua
В Украине сохраняется пожарная опасность / Фото ternopil.mns.gov.ua

В течение 7-8 июня почти по всей Украине ожидается пожарная опасность чрезвычайного уровня.

В Киеве сегодня без осадков, днем температура до +23°

Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"8 июня в Украине, кроме большинства районов Львовской и Закарпатской областей, будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.

Напомним, в четверг, 7 июня, в Украине без осадков, теплее всего будет на юге - до +27°.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Синоптики дали прогноз погоды на все лето в Украине Синоптики дали прогноз погоды на все лето в Украине
Гидрометцентр предупреждает о повышении уровней воды на водоемах Закарпатья Гидрометцентр предупреждает о повышении уровней воды на водоемах Закарпатья
На Филиппинах произошло мощное землетрясение На Филиппинах произошло мощное землетрясение
Из-за тайфуна "Эвиниар" в Китае отменили десятки авиарейсов Из-за тайфуна "Эвиниар" в Китае отменили десятки авиарейсов
В результате извержения вулкана в Гватемале погибли 99 человек В результате извержения вулкана в Гватемале погибли 99 человек
В Украине сегодня без осадков, местами температура до +27° (карта) В Украине сегодня без осадков, местами температура до +27° (карта)
Мощный тайфун обрушился на юг Китая Мощный тайфун обрушился на юг Китая

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 30 °
Небольшая облачность
Погода Стерлинг
75 %
766 мм
1.6 м/с
12 %
Лента новостей