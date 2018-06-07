Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине
Пожарная опасность достигает чрезвычайного уровня.
В течение 7-8 июня почти по всей Украине ожидается пожарная опасность чрезвычайного уровня.
В Киеве сегодня без осадков, днем температура до +23°
Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.
"8 июня в Украине, кроме большинства районов Львовской и Закарпатской областей, будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.
Напомним, в четверг, 7 июня, в Украине без осадков, теплее всего будет на юге - до +27°.
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