Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине

Пожарная опасность достигает чрезвычайного уровня.

В Украине сохраняется пожарная опасность / Фото ternopil.mns.gov.ua

В течение 7-8 июня почти по всей Украине ожидается пожарная опасность чрезвычайного уровня.

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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"8 июня в Украине, кроме большинства районов Львовской и Закарпатской областей, будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.

Напомним, в четверг, 7 июня, в Украине без осадков, теплее всего будет на юге - до +27°.