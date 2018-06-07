В Киеве сегодня без осадков, днем температура до +23°

Вечером в столице до +19°.

В Киеве сегодня без осадков / lifekiev.com

Согласно данным Погода УНИАН, 7 июня в столице без осадков, температура до +23°.

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По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +23°, вечером - до +19°. Ветер западный и северо-западный, до 5,3 м/сек.

Солнце в столице взошло в 04:48, а зайдет в 21:04.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 7 июня, в Украине без осадков, теплее всего будет на юге - до +27°.

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