В Украине сегодня без осадков, местами температура до +27° (карта)

08:10, 7 июня 2018
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Прохладнее всего будет в северных регионах.

В Украине сегодня без осадков / 7-themes.com
В Украине сегодня без осадков / 7-themes.com

Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 7 июня, в Украине без осадков, теплее всего будет на юге - до +27°.

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На востоке без осадков, температура до +24°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +27°.

На западе Украины без осадков. Температура до +25°.

В северных областях солнечно. Температура до +23°. В центре без осадков, температура до +24°.

Прогноз на 7 июня / УНИАН
Прогноз на 7 июня / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 7 июня — Иванов день. Сильные росы на Иванов день — к хорошему урожаю.

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