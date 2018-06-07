В Украине сегодня без осадков, местами температура до +27° (карта)
Прохладнее всего будет в северных регионах.
Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 7 июня, в Украине без осадков, теплее всего будет на юге - до +27°.
Синоптики предупреждают о повышении уровней воды на водоемах Закарпатья
На востоке без осадков, температура до +24°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +27°.
На западе Украины без осадков. Температура до +25°.
В северных областях солнечно. Температура до +23°. В центре без осадков, температура до +24°.
Согласно народному прогнозу, 7 июня — Иванов день. Сильные росы на Иванов день — к хорошему урожаю.
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Погода в Украине
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Винница+25°... +14°
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Днепр+24°... +14°
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Донецк+22°... +9°
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Житомир+25°... +14°
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Запорожье+25°... +14°
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Ивано-Франковск+26°... +13°
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Киев+25°... +16°
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Кировоград+26°... +14°
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Луганск+22°... +9°
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Луцк+27°... +14°
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Львов+25°... +14°
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Николаев+26°... +15°
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Одесса+26°... +15°
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Полтава+23°... +14°
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Ровно+27°... +14°
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Симферополь+27°... +12°
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Сумы+23°... +12°
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Тернополь+26°... +13°
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Харьков+22°... +14°
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Херсон+26°... +15°
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Хмельницкий+26°... +13°
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Черкассы+26°... +14°
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Чернигов+26°... +12°
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Черновцы+26°... +16°
Виргиния, США
+ 30 °
Небольшая облачность
Погода Стерлинг
Ощущается как: +30 °
Влажность: 75 %
Давление: 766 мм
Ветер: 1.6 м/с
Вероятность осадков: 12 %
Восход: 05:43
Закат 20:33
Фаза луны:
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