В Киеве завтра без осадков, температура до +23°

17:00, 6 июня 2018
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Вечером в столице до +19°.

Завтра в Киеве без осадков / lifekiev.com
Завтра в Киеве без осадков / lifekiev.com

Согласно данным Погода УНИАН, 7 июня в столице без осадков, температура до +23°.

В Украине сегодня похолодает, местами пройдут дожди (карта)

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +23°, вечером - до +19°. Ветер западный и северо-западный, до 5,3 м/сек.

Солнце в столице взойдет в 04:48, а зайдет в 21:04.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 7 июня, в Украине без осадков, теплее всего будет на юге - до +27°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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