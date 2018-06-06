В Киеве завтра без осадков, температура до +23°
Вечером в столице до +19°.
Согласно данным Погода УНИАН, 7 июня в столице без осадков, температура до +23°.
В Украине сегодня похолодает, местами пройдут дожди (карта)
По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +23°, вечером - до +19°. Ветер западный и северо-западный, до 5,3 м/сек.
Солнце в столице взойдет в 04:48, а зайдет в 21:04.
Как сообщал УНИАН, в четверг, 7 июня, в Украине без осадков, теплее всего будет на юге - до +27°.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
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Погода в Украине
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Винница+19°... +7°
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Днепр+22°... +9°
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Донецк+23°... +8°
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Житомир+19°... +7°
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Запорожье+24°... +11°
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Ивано-Франковск+21°... +8°
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Киев+18°... +9°
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Кировоград+23°... +7°
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Луганск+24°... +7°
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Луцк+19°... +7°
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Львов+19°... +7°
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Николаев+29°... +11°
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Одесса+26°... +13°
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Полтава+19°... +9°
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Ровно+19°... +5°
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Симферополь+25°... +14°
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Сумы+18°... +6°
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Тернополь+19°... +8°
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Харьков+17°... +8°
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Херсон+28°... +12°
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Хмельницкий+18°... +8°
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Черкассы+19°... +8°
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Чернигов+18°... +6°
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Черновцы+23°... +10°
Виргиния, США
+ 19 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг
Ощущается как: +19 °
Влажность: 75 %
Давление: 748 мм
Ветер: 3.6 м/с
Вероятность осадков: 19 %
Восход: 05:44
Закат 20:32
Видимость: 16 км
Фаза луны:
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