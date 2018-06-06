Завтра в Украине без осадков, на юге температура до +27° (видеопрогноз)
Прохладнее всего будет на востоке и севере.
Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 7 июня, в Украине без осадков, теплее всего будет на юге - до +27°.
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На востоке без осадков, температура до +24°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +27°.
На западе Украины без осадков. Температура до +25°.
В северных областях солнечно. Температура до +23°. В центре без осадков, температура до +24°.
Согласно народному прогнозу, 7 июня — Иванов день. Сильные росы на Иванов день — к хорошему урожаю.
Прогноз погоды в Украине на четверг, 7 июня
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Погода в Украине
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Винница+19°... +7°
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Днепр+22°... +9°
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Донецк+23°... +8°
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Житомир+19°... +7°
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Запорожье+24°... +11°
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Ивано-Франковск+21°... +8°
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Киев+18°... +9°
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Кировоград+23°... +7°
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Луганск+24°... +7°
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Луцк+19°... +7°
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Львов+19°... +7°
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Николаев+29°... +11°
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Одесса+26°... +13°
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Полтава+19°... +9°
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Ровно+19°... +5°
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Симферополь+25°... +14°
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Сумы+18°... +6°
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Тернополь+19°... +8°
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Харьков+17°... +8°
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Херсон+28°... +12°
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Хмельницкий+18°... +8°
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Черкассы+19°... +8°
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Чернигов+18°... +6°
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Черновцы+23°... +10°
Виргиния, США
+ 19 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг
Ощущается как: +19 °
Влажность: 75 %
Давление: 748 мм
Ветер: 3.6 м/с
Вероятность осадков: 19 %
Восход: 05:44
Закат 20:32
Видимость: 16 км
Фаза луны:
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