Мощный тайфун обрушился на юг Китая

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

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Четвертый в этом году тайфун обрушился утром 6 июня на провинцию Гуандун на юге Китая.

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Максимальная сила ветра вблизи центра тайфуна составляла 8 баллов (20 метров в секунду), передает Синьхуа со ссылкой на метеостанцию.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Напомним, в результате тайфуна Тембин на Филиппинах погибли 230 человек, десятки пропали без вести.