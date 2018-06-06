Мощный тайфун обрушился на юг Китая

15:22, 6 июня 2018
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Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Четвертый в этом году тайфун обрушился утром 6 июня на провинцию Гуандун на юге Китая.

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Максимальная сила ветра вблизи центра тайфуна составляла 8 баллов (20 метров в секунду), передает Синьхуа со ссылкой на метеостанцию.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Напомним, в результате тайфуна Тембин на Филиппинах погибли 230 человек, десятки пропали без вести.

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