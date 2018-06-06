Один человек погиб в результате наводнения во Франции
Из-за дождей сейчас треть Франции находится под водой.
Жертвой наводнения во Франции стал один человек.
Северо-запад Франции пострадал от наводнений
Мужчина на дороге не справился с управлением, его машина перевернулась и потоки воды снесли ее в пропасть, говорится в сюжете ТСН.
Из-за дождей сейчас треть Франции находится под водой. Местные говорят, вода до колен поднялась буквально за одну ночь. По прогнозам синоптиков, непогода продлится еще несколько дней и даже может усилиться.
Один человек стал жертвой мощных наводнений во Франции
Напомним, в результате наводнений, вызванных сильными дождями, в Гуанси-Чжуанском автономном районе Китая пострадали более 20 тысяч человек.
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