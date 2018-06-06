Жертвами схода оползня в Индии стали 10 человек

12:45, 6 июня 2018
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Сход оползня был вызван сильными дождями.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Не менее 10 человек погибли в результате схода оползня в штате Мизорам на северо-востоке Индии.

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Оползень в населенном пункте Лунглеи был вызван сильными дождями, передает Xinhua со ссылкой на полицию.

Отмечается, что команда быстрого реагирования уже прибыла на место происшествия.

Оползни часто происходят на севере и северо-востоке Индии в сезон муссонов с июля по сентябрь, а также в предмуссонный месяц - июнь.

Напомним, 23 человека погибли в результате схода оползня в регионе Оромия в центральной части Эфиопии.

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