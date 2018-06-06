Синоптики предупреждают о повышении уровней воды на водоемах Закарпатья

11:50, 6 июня 2018
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На Закарпатье ожидаются ливни.

На водоемах Закарпатья ожидаются подъемы уровней воды / украинская Wikipedia
На водоемах Закарпатья ожидаются подъемы уровней воды / украинская Wikipedia

Сегодня, 6 июня, на водоемах Закарпатья ожидается повышение уровней воды.

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Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Так, 6 июня на Закарпатье в местах прохождения ливней будет формироваться значительный местный сток, на малых водотоках возможно мимолетное поднятие уровней воды на 0.3-1.0 м и образование небольших селевых потоков.

Напомним, в течение ближайших дней в Украине сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

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