Синоптики предупреждают о повышении уровней воды на водоемах Закарпатья
На Закарпатье ожидаются ливни.
Сегодня, 6 июня, на водоемах Закарпатья ожидается повышение уровней воды.
В Украине сегодня похолодает, местами пройдут дожди (карта)
Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
Так, 6 июня на Закарпатье в местах прохождения ливней будет формироваться значительный местный сток, на малых водотоках возможно мимолетное поднятие уровней воды на 0.3-1.0 м и образование небольших селевых потоков.
Напомним, в течение ближайших дней в Украине сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
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