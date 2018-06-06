В результате извержения вулкана в Гватемале 200 человек пропали без вести

Число жертв стихии возросло до 75.

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В результате извержения вулкана Фуэго в Гватемале 200 человек числятся пропавшими без вести.

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По последним данным, число жертв стихии возросло до 75, передает Синьхуа со ссылкой на местные власти.

Вулкан Фуэго начал извергаться 3 июня около полудня, во второй половине дня из него стала изливаться лава.

Напомним, ранее ученые показали, как из космоса выглядит извержение вулкана Фуэго в Гватемале.