Укргидрометцентр предупреждает о пожарной опасности

09:40, 6 июня 2018
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Пожарная опасность достигает чрезвычайного уровня.

В Украине сохраняется пожарная опасность / galinfo.com.ua
В Украине сохраняется пожарная опасность / galinfo.com.ua

В течение ближайших дней в Украине сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Сегодня в Киеве до +20°, без осадков

Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"6-8 июня в Украине, кроме большинства районов Львовской и Закарпатской областей, будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.

Напомним, 6 июня в Украине похолодает, местами пройдут дожди.

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