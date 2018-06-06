Укргидрометцентр предупреждает о пожарной опасности

Пожарная опасность достигает чрезвычайного уровня.

В Украине сохраняется пожарная опасность / galinfo.com.ua

В течение ближайших дней в Украине сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"6-8 июня в Украине, кроме большинства районов Львовской и Закарпатской областей, будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.

Напомним, 6 июня в Украине похолодает, местами пройдут дожди.