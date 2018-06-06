Сегодня в Киеве до +20°, без осадков
Вечером в столице до +16°.
Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 6 июня, в столице без осадков, температура до +20°.
В Украине сохраняется пожарная опасность
По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +20°, вечером - до +16°. Ветер западный и северо-западный, до 5,3 м/сек.
Солнце в столице взошло в 04:49, а зайдет в 21:03.
Как сообщал УНИАН, 6 июня в Украине похолодает, местами пройдут дожди.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Читайте также
Погода в Украине
-
Винница+20°... +7°
-
Днепр+24°... +10°
-
Донецк+23°... +9°
-
Житомир+19°... +8°
-
Запорожье+26°... +11°
-
Ивано-Франковск+22°... +8°
-
Киев+19°... +10°
-
Кировоград+23°... +8°
-
Луганск+25°... +10°
-
Луцк+20°... +7°
-
Львов+18°... +7°
-
Николаев+28°... +12°
-
Одесса+30°... +14°
-
Полтава+21°... +9°
-
Ровно+19°... +5°
-
Симферополь+25°... +14°
-
Сумы+17°... +7°
-
Тернополь+19°... +8°
-
Харьков+20°... +8°
-
Херсон+28°... +13°
-
Хмельницкий+18°... +8°
-
Черкассы+21°... +9°
-
Чернигов+19°... +7°
-
Черновцы+23°... +10°
Виргиния, США
+ 16 °
Практически безоблачно
Погода Стерлинг
Ощущается как: +16 °
Влажность: 75 %
Давление: 749 мм
Ветер: 3.6 м/с
Вероятность осадков: 19 %
Восход: 05:44
Закат 20:32
Видимость: 16 км
Фаза луны:
Лента новостей