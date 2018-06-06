Сегодня в Киеве до +20°, без осадков

08:30, 6 июня 2018
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Вечером в столице до +16°.

В Киеве сегодня без осадков / фото УНИАН
В Киеве сегодня без осадков / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 6 июня, в столице без осадков, температура до +20°.

В Украине сохраняется пожарная опасность

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +20°, вечером - до +16°. Ветер западный и северо-западный, до 5,3 м/сек.

Солнце в столице взошло в 04:49, а зайдет в 21:03.

Как сообщал УНИАН, 6 июня в Украине похолодает, местами пройдут дожди.

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